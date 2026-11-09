美国民主党在中期选举大胜后，准备在明年1月掌控国会时，对亿万富豪马斯克及白宫新任幕僚长米勒展开调查，并支持弹劾战争部长赫格塞斯，预示特朗普政府与民主党控制的国会将展开激烈角力。

路透社报道，有望出任众议院监督委员会主席的民主党籍加利福尼亚州众议员加西亚，星期天（11月8日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，国会多个委员会都有意传召马斯克，调查他去年领导政府效率部期间大规模裁撤联邦雇员的行动。

加西亚也将调查矛头指向上星期五获特朗普擢升为白宫幕僚长的米勒，指他是特朗普强硬移民政策的主要设计者，必须接受国会监督。

特朗普的移民政策民意支持度持续下滑。路透社与益普索10月的民调显示，仅37％受访者认可特朗普处理移民问题的表现，低于他上任时的50％。

另一方面，即将出任众议院议长的民主党领袖杰弗里斯表明，将支持共和党众议员马西重新提出的弹劾赫格塞斯议案。

杰弗里斯批评赫格塞斯主导不受欢迎的伊朗战争，导致汽油价格飙升，强调他必须下台，并相信弹劾议案将获得广泛支持。

面对民主党步步进逼，司法部长布兰奇警告，特朗普政府已准备好反击。他说，民主党威胁针对政府官员及盟友展开调查，是政府无法容忍的行为。

“如果即将上任的国会领导层执意这么做，我们已做好准备。”