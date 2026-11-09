美国共和党在中期选举惨败，不仅让总统特朗普失去国会控制权，也使他领导的“让美国再次伟大”（MAGA）运动陷入内部分歧。部分铁杆支持者开始质疑特朗普的领导地位，甚至有人宣告“MAGA已死”。

路透社访问10多名MAGA活动人士、政治评论员及分析员发现，支持者对生活费高涨、伊朗战争及特朗普政府未兑现承诺日益不满，部分人更将败选责任归咎于特朗普本人。

数据分析公司PeakMetrics分析1万2850则社媒帖文后发现，超过两成MAGA忠实支持者质疑运动的领导层和未来方向。其中约半数仍支持MAGA理念，却不再拥护特朗普担任领袖。

共和党内部也出现公开批评。威斯康星州参议员约翰逊指特朗普政府存在腐败问题，印第安纳州众议员斯图茨曼则批评特朗普擢升强硬移民政策设计者米勒出任白宫幕僚长是“严重错误”。

MAGA阵营对未来方向看法分歧，特朗普前顾问班农主张加倍推行民粹主义与民族主义政策，另一些支持者则认为，运动应减少对特朗普个人的依赖。

得克萨斯州极右翼牧师韦邦则批评，特朗普背弃支持者，不仅发动伊朗战争，还未兑现公布淫媒富豪爱泼斯坦案档案及大规模遣返移民等承诺。他在社媒宣告：“MAGA已死，永远不会复活。”

此外，过去MAGA阵营频繁宣扬的选举舞弊论调，在此次败选后明显消退。许多支持者转而承认，共和党未能回应选民对物价和战争的担忧。

特朗普则拒绝改变路线，强调若他参选，共和党就能获胜。他也承认伊朗战争推高汽油价格，拖累共和党选情，但表明即使重来仍会作出同样决定。