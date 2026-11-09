美国总统特朗普阵营在中期选举中惨败，凸显生活费上涨对执政党的冲击。在澳洲，央行连续加息，阿尔巴尼斯领导的工党政府也因通胀居高不下和财政开支问题受到质疑。最新民调显示，仅两成选民信任阿尔巴尼斯，反对党则警告他应吸取特朗普阵营败选的教训。

澳洲央行上星期将基准利率上调至4.85％，创18年来新高。9月通胀率为4.3％，仍高于央行设定的2％至3％目标区间。



11月初进行的Resolve民调显示，仅20％的受访者表示信任阿尔巴尼斯。对于生活费危机，42％认为工党政府应负主要责任，26％则主要归咎于国际因素。

澳大利亚广播公司（ABC）分析指出，特朗普不到两年前凭借选民对拜登政府经济表现的不满重返白宫，如今却因物价上涨等问题遭选民反噬。这对阿尔巴尼斯政府是一记警钟，表明在生活费高企之际，执政者几乎没有犯错空间。

面对压力，阿尔巴尼斯星期一（11月9日）在堪培拉表明，目前的通胀率仍低于工党上台时的水平，政府也“完全接受”有必要进一步节省开支。他指出，去年救灾拨款增加了280％，但政府在历次预算中都有提出节支措施。

谈到低迷的民调支持率，阿尔巴尼斯强调，工党将继续强化经济，并称到了2028年大选，政府将能够向选民展示执政期间未曾出现单季经济负增长的纪录。

不过，《澳大利亚金融评论报》社论批评，工党政府未能控制公共开支，导致通胀迟迟难以下降，不能将物价上涨全归咎于特朗普发动的伊朗战争。政府须在12月公布的年中财政报告中提出切实的节支措施，减轻国内需求对物价的推升压力，也为不断增加的国债利息支出留出资金，否则央行可能被迫继续加息。

ABC分析则认为，澳洲经济已显露疲态，央行更预测2027年下半年企业投资将大幅下滑。若政府为平息政治压力而仓促紧缩财政，可能加剧经济放缓，反而加速工党重蹈特朗普阵营败选的覆辙。

澳洲下届常规联邦选举预计在2027年8月至2028年5月举行。如何在压低通胀的同时维持经济增长，将成为工党政府争取连任的重要考验。