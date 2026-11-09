美国晶片巨头英伟达首席执行长黄仁勋承认与一名中国商界女子有婚外情，而美国情报机构认定，这名女子为北京从事间谍活动。英伟达董事会已启动独立调查，事件更牵涉一家涉嫌协助中国走私先进晶片的新加坡企业。

一、黄仁勋卷入什么风波？

《纽约时报》报道，黄仁勋与一名自称艾丽斯·黄（Alice Huang）的中国商界女子关系密切，两人并无亲属关系。美国情报机构认定，艾丽斯已被中国情报机构招募，并向北京传递信息，怀疑黄仁勋因此成为外国情报行动的目标。

黄仁勋星期天（11月8日）承认曾有婚外情，并向妻子、家人及公司员工道歉。

英伟达董事会同日宣布成立独立委员会，聘请外部法律顾问调查黄仁勋是否成为外国情报行动的目标，以及美国国家安全或公司机密是否受到影响，强调目前没有理由相信相关机密遭泄露。

二、中国为何可能盯上黄仁勋？

英伟达生产的先进晶片是人工智能发展的关键，美国自2022年起限制向中国出口部分高端晶片。

美国情报机构通过电子监控发现，艾丽斯与黄仁勋关系密切，并向北京传递信息。

今年春季，美国高层官员收到一份由国务卿鲁比奥监督起草的情报备忘录，指艾丽斯是中国国家安全部的情报人员，任务包括搜集黄仁勋的情报，并可能试图影响英伟达，推动美国放宽对华先进晶片出口限制。

三、新加坡企业扮演什么角色？

艾丽斯曾任新加坡企业Megaspeed高管。这家公司主要利用英伟达晶片提供算力租赁服务，客户包括中国科技巨头阿里巴巴等企业。

美国官员怀疑，Megaspeed或协助将受美国出口管制的先进晶片走私至中国。这意味着有关事件不仅涉及黄仁勋与中国商界女子的私人关系，也牵涉美国对华晶片出口管制及潜在的国家安全风险。



美司法部目前已接手针对Megaspeed的联邦调查，但有关走私指控尚未获得证实，也没有证据表明英伟达机密已经泄露。



中国驻美大使馆则斥责有关间谍活动的指控是“抹黑”。

四、黄仁勋与特朗普关系有多密切？

黄仁勋去年曾成功游说特朗普放宽对华晶片销售禁令，双方随后达成协议，允许英伟达向中国销售次高端晶片，美国政府则抽取25％的收入。

英伟达也向特朗普的白宫宴会厅基金捐赠至少2000万美元（约2500万新元）。

报道指出，特朗普约一年前已获悉有关情报，但未采取行动。知情官员认为，两人的密切关系阻碍了美国政府限制英伟达对华晶片销售的部分努力。

五、接下来会发生什么？

英伟达董事会将调查有关事件，调查期间黄仁勋继续担任首席执行长。

美国众议院三个委员会的共和党领导人已要求黄仁勋本月出席闭门简报会。

英伟达行为守则规定，员工须避免私人关系造成利益冲突，违规者可能面对纪律处分，包括解雇。