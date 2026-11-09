（华盛顿综合电）美国总统特朗普说，他下星期到深圳出席亚太经济合作组织首脑峰会时，预计会同中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京会晤，讨论如何结束美伊战争和去核化问题。

特朗普星期天（11月8日）从佛罗里达州飞往华盛顿之前，对媒体谈及近期行程时说：“我即将到中国去。我想，其中一场将是与普京总统和习近平主席会面，这应该会很有意思。我们会讨论许多议题，包括去核化，总之会谈到很多方面，我们也在设法结束在伊朗的战争”。

本次亚太经济合作组织（APEC）会议定本月18日至19日举行。特朗普上月曾表示，他对于与习近平和普京举行三方军控谈判持开放态度，还称去核化会是谈判重点。

《华尔街日报》过后也报道，普京希望利用这次三方会晤的机会 ，讨论结束俄乌战争的问题，促成对莫斯科有利的和平协议。克里姆林宫随后也透露，这场史无前例的中美俄三方会晤正在筹备之中。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）星期天播出的一档新闻节目中，特朗普受访时透露，他相信美俄乌已经非常接近达成停战协议。他说，这个协议除了结束俄乌战争，也会使乌克兰呈现略有不同的形态；不过，他没有透露细节。

另据报道，日本政府正设法确保首相高市早苗出席深圳APEC峰会时不会受冷落。

去年11月初，高市在国会中说，若中国大陆对台湾动武，日本可能面对“存亡危机”而可行使集体自卫权。这引来中方严厉批评，指为挑战中国国家主权，并引发了一系列外交风波，双边关系僵冷。中国随即限制向日本供应稀土矿产，并将多家日本企业列入黑名单。

彭博社星期天引述知情者报道，日本官员估计东道主习近平至少会按惯例与高市握手。然而，过去一年中日关系跌至1972年两国邦交正常化以来的谷底之一，连这样的起码接待恐怕也存在变数。

知情者说，日本官员已向中方寻求保证，希望习近平给予高市与其他国家领导人同样的礼遇。他们还说，如果峰会到时出现任何不寻常的安排，东京会提出抗议。

中国上一次在2014年主办APEC峰会时，中日关系同样处于紧张状态，但习近平仍与时任日本首相安倍晋三握手。然而，与目前情况不同的是，当时双方早在数月前便开始为缓和关系进行铺垫。