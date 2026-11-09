（达拉斯路透电）共和党中期选举惨败，不但是美国选民对总统特朗普的否定，更是对他一手打造的“让美国再次伟大”运动的一场“公投”；狂热支持者对特朗普深感愤怒，质疑运动的成效，这场运动的未来走向面临重大考验。

上周二（11月3日）的中期选举中，民主党掀起“蓝潮”强势席卷全美，从共和党手中夺取国会参众两院控制权。“让美国再次伟大”（Make America Great Again，简称MAGA）运动的支持者埋怨特朗普造成这次失败，让支持者付出代价。

路透社采访十几名MAGA运动积极分子、意见领袖、党内战略家、基督教民族主义领袖，以及专门研究右翼政治的研究人员，采访调查发现，“让美国再次伟大”的拥护者也已对这场运动产生不满和质疑。

同时，阵营内部对于未来走向的意见也不统一，有的主张回归民粹主义和民族主义本源，有的则希望MAGA能减少对单一领导人的依赖，还有小部分人甚至断言，MAGA运动已经终结。

数据情报公司PeakMetrics的社媒流量分析显示，支持特朗普的网络论坛对选举结果的讨论，超过20%自称是MAGA忠实支持者的人，对MAGA领导层及发展方向提出质疑。另有约半数虽然仍支持MAGA运动，但不再认可特朗普为运动领导者；另半数则对特朗普虽有批评，却依然保持忠诚。

白宫顾问：MAGA运动须重建 促推“更激进民粹议程”

MAGA运动重要支持者、特朗普白宫前顾问班农表明，这场“让美国再次伟大”运动必须重建。他促内部阵营推动更为激进的民粹主义和民族主义议程，并对特朗普重用强硬派心腹米勒表示赞赏。

米勒日前获提拔为白宫幕僚长，他曾主导特朗普政府的强硬移民执法行动。

与往年情况不同的是，自选举结果公布以来，美国右翼意见领袖几乎不再讨论“选举舞弊”，而是将败选归咎于共和党自身在经济与战争问题上不得人心。MAGA意见领袖奥汉德利（Rogan O’Handley）在社媒X平台上说：“我们之所以失败，在于没能解决选民委托我们处理的问题。”

特朗普以MAGA论述重塑共和党 败选后热潮迅速消退

近10年来，MAGA运动重塑共和党，并改变美国在贸易、移民、种族和性别等议题上的全国讨论。然而中期选举失利后，MAGA热潮也随之迅速减退。

马里兰大学教授戈尔贝克指出，自1月以来，特朗普最忠实支持者在右翼网络论坛的活跃度持续下降。“即便是最核心的支持者，热情和激情也已不复存在。他们现在认为‘MAGA已经过时’，不再像过去那样充满新鲜感、令人兴奋。”

不过，MAGA意见领袖卢默认为，此次失利并不意味着MAGA运动已终结；任何人想要争取2028年共和党总统候选人提名，都离不开特朗普的支持者基础。

“共和党属于特朗普总统。MAGA运动仍是共和党基本盘绝大多数选民的信念。任何人想要在2028年代表共和党竞选总统，却对特朗普总统全然不屑一顾，那是非常不明智的。”