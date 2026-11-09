（华盛顿综合电）美国总统特朗普说，他此前大规模驱逐无证移民的手段可能“过于强硬”，从而影响了由他带领的共和党在上周中期选举中的表现。

特朗普在哥伦比亚广播公司（CBS）星期天（11月8日）播出的访问中承认，他的移民驱逐政策太过强硬。这是共和党在上周二（3日）的中期选举中痛失国会两院控制权后，特朗普首次接受专访。

被问及移民政策是否对共和党的选情造成了不利影响，特朗普说：“我认为这既有帮助，也有不利影响……在把坏人驱逐出境这方面，我得到很高的评价。但这也对我造成损害，因为我们赶走了那些拥有正当工作的人，而他们唯一犯下的违法行为就是非法进入这个国家。”

特朗普说，美国国内对此存在分歧，一部分人认为应把非法移民全部驱逐，另一部分人则认为，如果这些移民是在园艺公司或酒店等工作的良民，就应该允许他们留下来。

路透社和益普索10月进行的民调显示，仅37%的美国人认可特朗普处理移民问题的方式，低于他就任初期的50%。

尽管如此，特朗普未释出有意改变政策方向的信号。上周五（6日），他还宣布任命强硬移民政策的主要推手米勒（Stephen Miller）为新任白宫幕僚长。这显示，特朗普不太可能因选举失利而妥协，而是准备与民主党硬碰硬。

不过，特朗普在专访中称，他对与民主党就移民问题达成协议持开放态度，而且有些人已就此事给他打电话。

民主党要调查马斯克 弹劾赫格塞斯

民主党议员则警告，民主党将在明年1月重掌国会后对特朗普和他的幕僚问责，包括对亿万富豪马斯克、米勒及一些大企业展开调查，战争部长赫格塞斯也可能遭到弹劾。

加利福尼亚州众议员加西亚（Robert Garcia）星期天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，民主党的调查重点将是马斯克在去年政府效率部解雇联邦雇员一事中的参与情况，以及米勒在强硬打击移民行动中所扮演的角色。

马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）则告诉CBS，一些涉嫌“通过欺骗美国家庭和诈骗投资者来牟利”的企业也将受到调查，但她没有点名任何企业。

加西亚和沃伦预计将在新一届国会中，分别担任众议院监督委员会与参议院银行委员会的主席。

与此同时，众议院民主党领袖杰弗里斯说，他和民主党同僚将支持弹劾赫格塞斯。他称：“赫格塞斯必须走人。我相信这项决议将得到非常强有力的支持。”

面对民主党的潜在攻势，司法部长布兰奇星期天称：“如果这是新上任的国会领导层想要采取的行动，那么我们已做好准备。如果你任职于本届政府，你就拥有律师，那就是我。”

特朗普此前一天（7日）说，部分民主党人威胁弹劾政府官员是“最高层级的敲诈”，他将指示司法部就此展开调查。