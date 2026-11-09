波兰警方星期一（11月9日）说，上个星期六在克拉科夫市中心枪杀六人的枪手已在医院死亡。

路透社报道，这名枪手星期六（7日）在克拉科夫历史悠久的主广场从车里向人群开枪，数分钟后被警方击中制服并逮捕。

波兰政府此前说，这名袭击者现年24岁，来自波兰东南部奥斯特罗维茨—希维托克日斯基镇（Ostrowiec Świętokrzyski），可能受到极右翼意识形态的影响。

然而，民族主义反对派政界人士随后对枪手因极右翼意识形态而作案的说法表达了质疑，政府官员因此开始收回这个说法。

政府发言人什瓦普卡星期一在接受TVN24电视台采访时说：“在事情得到全面澄清、有关部门掌握完整信息之前，最好不要发表评论。”

司法部长祖雷克星期一表示，尽管枪手已经死亡，调查仍将继续，以查明他是否独自行动，或是否受到某个组织的影响。祖雷克在接受Zet电台采访时说：“目前正在收集证据，但我不会展示或公开这些证据。我呼吁各方保持克制。”

内政部一名女发言人星期一说，袭击者的衣服上有许多不同的徽章和标志，相关部门已经对其中一部分进行初步检查和解读。