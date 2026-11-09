一项于星期一（11月9日）公布的民意调查显示，法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）和极左翼竞争对手梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在明年总统选举的选民投票意向调查中进一步巩固了领先地位，反映出法国政治两极分化日益加剧。

路透社报道，根据民调机构Toluna Harris Interactive于11月3日至5日进行的调查，在不同选举情景中，勒庞预计将在首轮投票中获得34%至36%的选票。

上个月公布的一项类似民调显示，勒庞当时的支持率为35%至37%。

极左翼政党“不屈法国”的候选人梅朗雄预计能进入第二轮投票，支持率为18%或19%。

民调显示，如果勒庞与梅朗雄在第二轮对决，勒庞将轻松胜出。

法国总统马克龙的第二个、也是最后一个五年任期即将结束，他留下了一个影响力被削弱的政治中间派，以及疲软的经济环境，为立场强硬的政党创造了扩大影响力的机会。

梅朗雄此前已于2012年、2017年和2022年三度参加总统选举，但从未成功进入第二轮。勒庞也参加了这三届选举，并在2017年和2022年的第二轮投票中败给马克龙。