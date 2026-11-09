（安塔利亚综合电）联合国秘书长古特雷斯警告，世界已进入极端气候事件频发的时代，各国领导人必须加快应对气候变化。

为期两周的第31届联合国气候变化大会（COP31）星期一（11月9日）起在土耳其安塔利亚召开。古特雷斯在世界气象组织当天发布的声明中说：“我们已步入极端气候的新时代。超强的厄尔尼诺现象，正与因人为气候变化而极度过热的地球相互叠加。”

古特雷斯指出，人类因气候变化付出的代价正持续攀升，各国领导人必须认真起来，加快减排步伐、加速推动公正能源转型，并为脆弱国家提供所需的资金和保护。

过去一年，欧洲遭遇严酷热浪，印度尼西亚野火肆虐，尼泊尔则发生严重洪灾。根据世界气象组织星期一发布的报告，2026年料成为有记录以来最热的四个年份之一。

随着气温不断升高，采取行动遏制地球变暖已刻不容缓。不过，本届大会开局不利，开幕式在未说明原因的情况下推迟了一小时，而就在前一晚，与会代表仍在就发展中国家要求把气候融资问题列入议程一事磋商。

较贫穷的国家认为，富裕国家提供的气候资金仍远远不足。欧盟高级官员则说，本届大会将缺乏做出额外资金承诺的政治意愿。

观察人士认为，在美伊战事和俄乌冲突推高油价并加剧地缘政治紧张局势之际，各国已应接不暇，此次会议恐难取得重大突破。

东道主土耳其与主导谈判的澳大利亚，把此次大会定位为“执行型气候大会”。土耳其提出了一项行动议程，核心目标是在2035年之前把全球能源需求中电力所占的比重，从目前的约20%提高至35%。

不过，这项提案并不要求新增电力必须来自低碳能源，而欧盟则呼吁实现清洁电气化，这可能会引发与会各方之间的摩擦。