（华盛顿/德黑兰/迪拜综合电）美国总统特朗普说，只要当前谈判取得进展，他就极不可能对伊朗发动新的攻势；即使必须重启打击行动，美方也已锁定潜在的基础设施目标，且“可在一小时内摧毁”。

特朗普星期天（11月8日）接受美国有线电视新闻网（CNN）电话采访时说，是否再次打击伊朗，取决于双方会否签署一份“非常强有力的协议”。“重启打击恐怕没必要了。”

不过他接着说：“如果有必要我会打。但我们已经狠狠地打过他们。我重重地出手。你们根本不知道我把他们打得有多重。之前已狠狠地给过他们沉重打击。”

他也强调，即使需要再次攻击伊朗，美国也已经确认潜在的基础设施目标，包括38座桥梁。“我们真的可以在短短一小时内将他们打垮。”

特朗普曾暗示，美国会在中期选举结束后对伊朗发动新一轮大规模打击，但目前尚无任何这方面的迹象。伊朗方面则表明，一旦遭到攻击，势必对美国和以色列的目标还击。

特朗普：铁门特遣部队全面运作 执行对伊海上封锁

共和党中期选举惨败，丢掉国会参众两院控制权。特朗普随后承认，美伊冲突推高石油和汽油价格，是让共和党在选举中遭遇重挫的部分原因。不过他仍坚称，美国已成功阻止伊朗拥有核武器，且美国的海上封锁成功“扼制”伊朗。

自2月底战争爆发迄今，美国对伊朗的海上封锁已持续了好几个月；近日进一步扩大施压范围，组建“铁门特遣部队”，打击伊朗通过陆路边界及里海运输先进武器和其他受制裁物资的行为。

特朗普星期天较迟时候在自己的社媒平台“真相社交”发文说，这支特遣部队已全面投入运作。

中期选举震荡余波未了 美伊和平谈判原地踏步

与此同时，美伊谈判进程再次陷入停滞。伊朗外交部长阿拉格齐说，美国中期选举引发的震荡，使致力促成美伊和平协议的斡旋方完全停止往来。“我们现在须观察各调解方还需要多久才能消化这些选举结果，从而确定接下来该如何推进。”

美国国务卿鲁比奥同日也表明，尽管特朗普始终倾向于通过外交途径解决问题，但这种努力成效甚微，“因为伊朗提出的要求不仅不可接受，甚至在某些情况下离谱、荒谬且完全不切实际”。

卡塔尔在美伊之间发挥核心调解作用，负责传达各项提议，并试图弥合双方在伊核计划和结束冲突等条件上的分歧。

根据白宫日程安排，特朗普会在当地时间星期一，与卡塔尔首相兼外长穆罕默德在白宫闭门会晤。消息人士称，美国副总统万斯也计划与穆罕默德会晤。