朝鲜最近在韩朝边境前沿部署自行火炮，有人从韩国京畿道金浦市的爱岐峰和平生态公园观景台上拍到朝鲜火炮的清晰照片后，这个原本象征韩朝和平的观景台，如今竟因朝军军事装备成为新的观光看点。过去十天，公园吸引逾1万3000名游客，同比增长7.5%。然而，游客争相一睹朝军火炮的同时，边境居民却忧心忡忡，形成观光热潮与安全焦虑并存的鲜明反差。

据金浦市星期一（11月9日）公布的数据，市内的爱岐峰和平生态公园，从10月26日至11月4日共接待1万3243名游客，较去年同期增加7.5%，部分日期游客人数更同比激增35%。

爱岐峰观景台与朝鲜黄海道开丰郡直线距离仅约1.5公里。

2024年11月，全球首家进驻韩朝边境地区的星巴克咖啡馆在此开业，吸引国内外媒体关注。游客可坐在星巴克咖啡馆里一边品尝咖啡，一边眺望河对岸的朝鲜村庄，体验资本主义消费文化与朝鲜社会主义体制近在咫尺的独特景象。如果要看得更仔细，还能透过观景台上的望远镜观察朝鲜边境村庄及居民生活。

爱岐峰观景台与朝鲜黄海道开丰郡直线距离仅约1.5公里。2024年11月，全球首家进驻韩朝边境地区的星巴克咖啡馆在此开业。（姜贵瑛摄）

不过，近期吸引游客的，不再只是隔岸相望的朝鲜村庄，还有部署在边境的朝军自行火炮。

今年9月21日，韩朝非军事区发生地雷爆炸事件后，朝军在开丰郡边境前沿部署疑似122毫米自行火炮。随后，有人在爱岐峰观景台拍摄到隐蔽在树林间的火炮，照片中甚至可辨认炮管及附近活动的朝军士兵。相关照片在社交媒体广泛传播，吸引不少游客前往一探究竟。

10月27日，从韩国金浦市爱岐峰和平生态公园观景台，可以看到朝鲜在边境部署一门122毫米自行火炮。（路透社）

不过，金浦市说，朝军近期已为自行火炮加装伪装设施，如今较难辨认。由于游客增加，市政府从本月4日起，将每小时可预约入园人数从500人缩减至200人。

对于朝军火炮成为观光卖点，当地居民反应不一。

金浦市居民安锡相说，首次看到朝军自行火炮时感到惊讶，也担心朝方是否真的可能开炮。另一名居民则认为，社交媒体使朝军火炮成为观光看点，却也反映部分游客缺乏安全意识。

韩国TV朝鲜指出，原本象征和平的观景台，如今因军事紧张局势成为热门景点。对游客而言，朝军火炮或许只是难得一见的景象。但对长期生活在边境的居民来说，却是近在咫尺的安全威胁。