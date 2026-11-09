（纽约讯）美国国家航空航天局（NASA）宣布启动新一届宇航员招募计划，面向全美物色未来能够在月球常驻、生活与工作的新一代太空探索先锋。

《卫报》报道，作为推进阿尔忒弥斯（Artemis）载人登月计划的关键一步，NASA星期六（11月7日）在肯尼迪航天中心的一场航空展上公布了这项消息。

据NASA官方声明，入选者将直接投身月球基地的建设与运作，并协助开拓关键航天系统，为人类未来执行首次载人登陆火星任务奠定基石。

NASA局长艾萨克曼说：“现在正是加入NASA宇航员队伍的绝佳时机。我们所选拔的人才，未来不仅有望踏上月球表面，还能在月球基地生活与工作。他们将协助开创各项系统与运作模式，为最终实现载人火星任务奠定基础。”

NASA上一次启动宇航员招募是在2024年，在逾8000名申请者中最终仅录取10人，竞争极为激烈。

NASA明确指出，申请人必须为美国公民，且须符合以下其中一项要求：拥有科学、技术、工程与数学（STEM）领域的硕士学位、具备医学专业资质、接受过飞行员培训，或在相关博士项目中已完成两年的学习。

此外，申请人还需有三年“相关专业工作经验”。

申请者若为飞行员，则必须满足以下其中一项条件：拥有750小时高性能喷气式飞机的机长飞行时间、在其他固定翼飞行器上累计飞行满1500小时，或在旋翼飞行器上累计飞行满1000小时。

申请人必须在美东时间12月3日晚上11时59分（新加坡时间12月4日中午12时59分）之前提交申请。