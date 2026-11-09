乌克兰总统泽连斯基星期一（11月9日）说，他已与欧盟委员会主席冯德莱恩通话，就本周在阿布扎比举行的美俄乌三方会谈，与欧盟协调立场。

法新社报道，欧洲各国正积极开展外交活动，以确保俄乌两国达成的和平协议能公平对待基辅，并避免美国绕过欧洲，单独向莫斯科提供新的安全保障。

泽连斯基在与冯德莱恩通话后于社交平台X上发文说，双方已经“就阿布扎比会议协调了立场”。

他补充说：“我们正在尽一切努力，确保三方会谈能够取得成果。”

冯德莱恩随后也在社交媒体上证实，欧盟将与合作伙伴一道出席会谈。

乌克兰首席谈判代表乌梅罗夫宣布，目前正在前往阿布扎比的乌克兰代表团将在当地“与欧洲伙伴举行单独的协调会议”。

乌梅罗夫在Telegram上说：“欧洲国家代表，包括E4集团（英国、法国、德国和意大利），以及北约和欧盟委员会的代表，都将出现在阿布扎比。”

法新社此前引述一名欧盟官员的话报道，欧盟、北约、法国、德国和英国的国家安全事务官员都将前往阿布扎比。不过，他们具体将以何种方式参与会议，目前尚不明确。

这名官员说：“具体的参与形式，要等我们到了那里才能确定。”