加沙地带遭遇暴雨，一处沙土堤坡坍塌并掩埋多顶难民帐篷，造成一名妇女和三名年幼儿童死亡。

路透社报道，医护人员说，加沙星期天（11月8日）深夜遭遇强降雨，导致中部代尔拜拉赫以南一处难民营地旁的岩石沙坡冲毁。一名女子和三名孩童丧生，另有六人受伤。

据悉，这名妇女和自己两个6岁和8岁的孩子遇难，另一名死者则是4岁的孩童。

35岁的遇难者亲属宰因说：“还能怎么形容加沙的处境？那些没有死于炸弹和导弹的人，如今却死于建筑物倒塌，死于沙土和山体坍塌。”

目击者达尔巴利说，沙坡坍塌时发出的声音如同爆炸。

他告诉路透社：“我们发现，山坡坍塌后，有三顶帐篷被完全掩埋。有人被压在瓦砾下面，我们根本看不到他们。”

加沙约200万居民中的绝大多数目前生活在帐篷营地或遭轰炸摧毁的建筑废墟中，当地重建工作目前仍未启动。

当地政府说，自暴雨开始后的最初几个小时内，至少有7万顶帐篷被洪水淹没。

联合国人道主义事务协调厅说，人道主义合作伙伴已收到超过2万6000户家庭的求助报告，他们称暴雨导致住所或个人物品受损。

加沙民防部门发言人巴萨勒说，一些居民将帐篷搭建在沙坡旁，是因为他们认为沙坡能够起到保护作用。

巴萨勒告诉路透社：“帐篷无法保护人们，无论是抵御降雨还是高温。唯一的解决办法就是重建。”

以色列则说，在哈马斯解除武装之前，加沙无法开展重建工作。