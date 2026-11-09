法国总理勒科尔尼星期一（11月9日）说，政府将把原定于明年1月上调最低工资的计划提前至今年12月实施，以缓解生活费高涨问题。

路透社报道，法国通常会在每年1月1日根据通胀水平上调全国最低工资。但劳动部长法朗杜在新闻发布会上说，政府将改为在今年12月将最低工资提高1.6%。

调整后，法国月最低税后净收入将达到1502欧元（约2152新元），较目前水平增加24欧元。今年6月，法国最低工资上调35欧元。

不过，此次涨幅仍低于工会的要求。法国最大工会法国民主劳工联盟要求将最低工资提高100欧元，而左翼工会法国总工会则要求上调10%，相当于每月增加约150欧元。

勒科尔尼在与工会及雇主联合会代表会面后说：“这是过去20年来幅度第二大的上调，因此不应该对此不屑一顾。”

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法国的最低工资水平在欧洲名列前茅，同时，领取最低工资或收入接近最低工资的劳动者比例也位居欧洲前列。

根据欧盟统计局的数据，2024年法国最低工资相当于平均工资的67%；有12.7%的雇员领取最低工资或接近最低工资，而德国这一比例为8%，荷兰为3.5%。