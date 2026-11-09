英国牛津大学皮特·里弗斯博物馆（Pitt Rivers Museum）星期一（11月9日）将归还39具在英国殖民统治印度期间被带走的遗骸，给来自印度那加族（Naga community）的代表团。

法新社报道，近30名代表从印度东北部的那加兰邦（northeastern Nagaland）前往英国参加交接仪式。那加兰邦是一个与缅甸接壤的山区邦。部族领袖之一特贾奥·维希耶诺（Thejao Vihienuo）称，这对那加族而言是“一个极具历史意义的时刻”。

皮特·里弗斯博物馆是一座建于19世纪的人类学博物馆，此前已向澳大利亚、新西兰和美国的原住民社群归还人类遗骸。

这家博物馆收藏了超过6000件反映那加族文化的文物。此次归还的是那加族祖先的遗骸，主要为头骨。

博物馆馆长布鲁克霍芬称，此次归还具有重大历史意义，也是一个“庄严的时刻”。

她接受法新社采访时说，博物馆直到2020年才将所有人类遗骸撤出展厅，比大多数博物馆晚了许多。目前馆内仓库仍存放着约2700具遗骸。

她承认：“这些遗骸是在伦理观念和思维方式与今天不同的时代被收集的。如果以今天的眼光来看，当时的做法存在不少问题。”

那加族部落领袖计划将这些遗骸安葬在同一座纪念碑下。安加米部落（ Angami tribe）公共组织主席维希耶诺（Vihienuo）告诉法新社，他们希望共同安葬这些祖先。

这名73岁的老人身披传统披肩，说：“我们会让他们得到有尊严的安息。”

这些那加族遗骸约于1910年至1940年间被带到牛津。大部分遗骸由两名兼具人类学家身份的英国殖民地行政官员收集。

不过，博物馆在官网指出，这类藏品“往往是在惩罚性军事远征期间被强行没收，而非由原属社群自愿交出”。