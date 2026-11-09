秘鲁外交部长星期一（11月9日）在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时，就俄罗斯招募秘鲁公民赴乌克兰参战一事提出交涉，并要求俄方协助运回在战争中丧生的秘鲁公民遗体。

法新社报道，俄乌战争期间，俄罗斯一直在招募外国人员参战，其中尤以南美洲和非洲国家公民为主。

秘鲁外长埃斯帕说，他已告知拉夫罗夫，至少有459名秘鲁公民被确认正在乌克兰参战。他希望莫斯科“协助我们与受伤的同胞取得联系，并尽快遣返不幸丧生者的遗体”。

多个国家已要求俄罗斯遣返在乌克兰战死的外国人的遗体，并呼吁莫斯科停止招募本国公民。

埃斯帕说：“每一起个案背后，都有家人在等待亲人的消息。他们有权知道亲人是否还活着、已经身亡，或是成为战俘。”

俄罗斯以高额薪酬招募人员赴乌克兰作战。

另有报道称，俄罗斯将关押在本国监狱中的外国公民送往乌克兰前线作战。据了解，来自南美洲的雇佣兵在俄乌战争双方阵营中都有参与作战。

哥伦比亚上个月说，已有超过250名哥伦比亚公民在乌克兰丧生，另有近1000人在乌克兰参战期间失踪。