秘鲁外长就俄罗斯招募秘鲁人赴乌作战一事交涉
11月9日，俄罗斯列宁格勒州弗谢沃洛日斯克的一栋住宅楼在俄乌战争期间遭空袭受损。 （路透社）
秘鲁外交部长星期一（11月9日）在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时，就俄罗斯招募秘鲁公民赴乌克兰参战一事提出交涉，并要求俄方协助运回在战争中丧生的秘鲁公民遗体。
法新社报道，俄乌战争期间，俄罗斯一直在招募外国人员参战，其中尤以南美洲和非洲国家公民为主。
秘鲁外长埃斯帕说，他已告知拉夫罗夫，至少有459名秘鲁公民被确认正在乌克兰参战。他希望莫斯科“协助我们与受伤的同胞取得联系，并尽快遣返不幸丧生者的遗体”。
多个国家已要求俄罗斯遣返在乌克兰战死的外国人的遗体，并呼吁莫斯科停止招募本国公民。
埃斯帕说：“每一起个案背后，都有家人在等待亲人的消息。他们有权知道亲人是否还活着、已经身亡，或是成为战俘。”
俄罗斯以高额薪酬招募人员赴乌克兰作战。
另有报道称，俄罗斯将关押在本国监狱中的外国公民送往乌克兰前线作战。据了解，来自南美洲的雇佣兵在俄乌战争双方阵营中都有参与作战。
哥伦比亚上个月说，已有超过250名哥伦比亚公民在乌克兰丧生，另有近1000人在乌克兰参战期间失踪。