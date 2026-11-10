美国总统特朗普说，他已与英伟达首席执行长黄仁勋通话，后者告诉他，完全不知道与自己关系密切的一名中国女商人是间谍。特朗普表示相信黄仁勋，并透露美国联邦调查局（FBI）已介入调查。

综合路透社和彭博社报道，特朗普星期一（11月9日）在白宫记者会上说，他对黄仁勋卷入疑似中国间谍事件的指控感到“震惊”，并透露当天已亲自致电黄仁勋了解情况。

特朗普说：“我问他：‘你知道她是间谍吗？’他说：‘我完全不知道她是间谍。’我真的相信他。”

特朗普也透露，联邦调查局正在调查此事，并表示相信黄仁勋最终能够安然度过这场风波。他形容黄仁勋是“非常正直的人”，并说：“我很了解黄仁勋。他建立了一家伟大的美国企业，我认为他是个非常正直的人。”

特朗普还说，他不打算在下周与中国国家主席习近平会晤时主动提起此事，但不排除习近平会向他询问有关情况。

《纽约时报》此前报道，黄仁勋与一名中国女商人黄乐（Alice Huang）关系密切，而美国情报官员相信，黄乐曾向北京传递信息。报道曝光后，英伟达董事会已启动内部调查，以查明有关情况。

事件引发市场对英伟达管理层稳定性的担忧，公司股价星期一跌至七个月来的最低水平。

黄仁勋是特朗普在硅谷最亲密的盟友之一，两人的关系至少可追溯至2025年。过去两年，黄仁勋多次公开支持特朗普政府的政策议程，并频繁前往华盛顿，与政府官员接触，争取放宽先进人工智能（AI）晶片对华出口限制，让英伟达得以继续向中国市场销售高端晶片。

特朗普此次公开表态支持黄仁勋，正值英伟达因相关指控面临审查之际。不过，有关黄乐是否确实从事间谍活动，以及黄仁勋是否知悉她涉嫌向北京传递信息，目前仍有待调查厘清。