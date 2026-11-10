美国共和党议员正式提出弹劾战争部长赫格塞斯，指控他未经国会授权对伊朗发动战争，并滥用职权。总统特朗普随后表态力挺赫格塞斯，强调即使他遭到弹劾，仍会支持他。

路透社报道，肯塔基州共和党众议员马西（Thomas Massie）星期一（11月9日）向众议院提交八项弹劾条款，指控赫格塞斯在未获国会授权的情况下发动战争，违反1973年《战争权力决议》，并涉及也门及委内瑞拉军事行动中的平民伤亡和其他不当行为。

马西指责赫格塞斯明知命令违法，仍执意执行。五角大楼否认有关指控。

马西已启动特别国会程序，迫使众议院在两个立法日内审议弹劾决议，最早可能星期三（11日）表决。部分共和党议员已暗示可能与民主党联手支持弹劾。

这场弹劾行动发生在共和党于11月3日中期选举惨败之后。民主党夺回国会参众两院控制权，但新一届国会要到明年1月3日才就职，共和党目前仍掌控两院。

众议院民主党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）星期天（8日）明确支持弹劾，批评赫格塞斯滥用职权、危害国家安全，并发动鲁莽且代价高昂的伊朗战争，强调“赫格塞斯必须下台”。

不过，即使众议院通过弹劾决议，也不意味着赫格塞斯立即下台。参议院仍须以三分之二多数票裁定罪名成立，才能将他免职。即使民主党明年取得参院多数席位，仍须争取大量共和党议员支持。

国务卿鲁比奥星期一在巴黎为赫格塞斯辩护，赞扬他工作勤奋、能力出众，并在削弱伊朗军力等军事行动中发挥重要作用。

赫格塞斯此前斥责弹劾行动是一场“闹剧”，指责反对者企图在政治上摧毁他。五角大楼已安排他星期二（10日）召开罕见的记者会。