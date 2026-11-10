法国当局正式对伊朗伊斯兰革命卫队旗下一个网络部队展开司法调查，怀疑它涉及上个月法国大规模商用冰箱和冷冻柜遭网络攻击事件。这可能是今年2月伊朗战争爆发以来，破坏性最严重的网络攻击之一。

综合法新社和路透社报道，巴黎检察官贝屈奥星期一（11月9日）发声明说，当局已对伊朗黑客组织“沙希德·卡韦”（Shahid Kaveh）的负责人、两名副手及其他可能涉案人员展开司法调查。这个组织隶属于伊朗伊斯兰革命卫队电子与网络中心，专门从事攻击性网络行动。

10月12日，法国数百家超市及商户的冰箱温度控制系统遭黑客入侵，部分冰箱被调至异常高温，甚至起火。大量肉类腐坏、冰淇淋融化，商家被迫丢弃大批食品。一名法国超市业主估计，全国损失可能高达数千万欧元。

网络安全专家指出，部分受影响设备已过时，或使用未经更新的固件，使黑客较容易入侵。

本月，欧洲再有逾100家机构遭类似攻击，包括法国血库使用的冰箱，迫使工作人员紧急转移部分血液至其他冷藏设备。

美国也发生类似事件，8月至少有六家美军基地商店的冰箱故障。五角大楼正调查事件是否涉及网络攻击，并与法国官员合作追查。知情人士透露，美军同样将伊朗列为嫌疑对象，但调查仍在进行。

路透社无法独立确认美国与欧洲的冰箱攻击事件是否有关联。伊朗一贯否认发动恶意网络行动。