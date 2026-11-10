美国政府再次面临停摆风险。国会民主党人正考虑利用12月11日政府拨款到期的机会，向总统特朗普施压，要求结束伊朗战争。

彭博社报道，目前由共和党控制的国会本周进入换届前的“跛脚鸭”会期。民主党面临的一项重要抉择是，是否以政府拨款为筹码，向特朗普施压，推动结束伊朗战争。

民主党有两个选择：一是立即施压，争取尽快结束战争，缓解汽油、柴油等价格上涨带来的压力；二是等到明年新一届国会就职后再行动。届时，民主党将在中期选举大胜后，正式掌控参众两院。

众议院拨款委员会民主党领袖德劳罗表明：“民主党绝不会为特朗普发动的伊朗战争提供资金。这场战争加重了美国家庭的负担，也让美国变得更不安全。”

参议院拨款委员会民主党领袖默里也在电邮声明中指出，美国选民刚刚以压倒性票数表达了结束战争的意愿，民主党将考虑采取一切可用手段，推动结束这场灾难性的战争。

民主党目前讨论的策略，是借助国会掌握的拨款权向政府施压。上世纪70年代，国会议员也曾采取类似做法，推动结束越南战争。