英伟达首席执行长黄仁勋被指卷入外国情报机构渗透疑云，让全球人工智能（AI）产业面临一个棘手问题：如果失去黄仁勋，英伟达乃至整个AI产业将受到多大冲击？

分析指出，黄仁勋不仅掌握AI产业最关键的晶片供应，也是推动全球AI发展的核心人物。不过，英伟达至今没有明确接班人，对他的高度依赖正成为潜在风险。

有钱也难买晶片 科技巨头求着送钱

路透社报道，63岁的黄仁勋在亚洲享有明星般的人气，每次到访台北或首尔，总会吸引大批粉丝争相索取签名，甚至有人要求他在身体上签名。

他的影响力也延伸至全球科技巨头，甲骨文创办人埃里森曾透露，2024年与特斯拉首席执行长马斯克共进晚餐时，两人几乎是在“恳求”黄仁勋供应更多AI晶片。

埃里森回忆，他们当时甚至说：“请收下我们的钱……我们需要你收下更多的钱。”

这段经历凸显了黄仁勋在全球AI竞赛中的特殊地位。英伟达生产的图形处理器（GPU），是训练AI模型和运行ChatGPT等AI服务的关键硬件。晶片供应是否充足，直接影响科技企业投入数百亿美元扩张AI业务的进度。

近年来，英伟达还凭借雄厚资金，大举投资AI云计算服务商、晶片供应链企业和大型AI实验室，让黄仁勋的影响力进一步扩大至整个AI产业链。

黄仁勋的一举一动，也能牵动市场。

去年，他在首尔与三星及现代汽车的首席执行长一起吃炸鸡、喝啤酒，竟带动两家韩国食品企业的股价大涨。他也曾公开看好晶片设计公司迈威尔科技（Marvell Technology），称其有望成为下一家市值达万亿美元的企业，推动该公司股价创下历史新高。

逾60名高管直接汇报

黄仁勋是AI技术最坚定的支持者之一。他多次反驳“AI泡沫论”，也不认同AI可能威胁人类生存的警告，强调这项技术将彻底改变制造业、医疗和机器人等领域。

因此，一旦他遭遇重大挫折，AI产业不仅可能失去一位掌握关键晶片供应的决策者，也可能失去最具影响力的支持者之一。

在英伟达内部，黄仁勋同样具有强大影响力。

公司采用扁平化管理，超过60名高管直接向他汇报，其中大多数来自工程技术部门。他的家人也在公司任职：女婿负责与云计算服务商和数据中心运营商建立合作关系，女儿负责实体AI产品营销，儿子则在机器人部门工作。

不过，黄仁勋虽然持有英伟达约3.6%的股份，是公司第五大股东，却不像Meta创办人扎克伯格那样，持有附带特别投票权的股份。他对公司的掌控，更多依靠个人领导力，以及自1993年参与创办英伟达以来积累的威望。

英伟达无明确接班人

黄仁勋掌舵英伟达33年，至今仍没有明确的接班人，公司也未公开接班计划。科技分析师艾夫斯直言，黄仁勋难以取代，目前的管理团队中，没有人能够顺利接手首席执行长一职。

伯恩斯坦分析师拉斯贡也指出，英伟达不是一家普通企业，黄仁勋也不是一般的首席执行长。“他就是英伟达。公司的长期战略和发展方向由他决定，几乎所有重大事务都由他亲自掌控。”

拉斯贡认为，黄仁勋近期卷入的风波令人担忧，因为这不仅让美国一家重要企业的领导层面临质疑，也涉及一位对美国AI发展方向具有关键影响的人物。

黄仁勋此前承认，曾与中国女商人黄乐（Alice Huang）有婚外情。黄乐被指曾向北京传递信息，英伟达董事会据报正调查黄仁勋是否曾成为外国情报机构的目标。