澳大利亚政府宣布将对人工智能（AI）企业实施强制安全监管措施，并设立专门监管机构，以加强对迅速发展的AI行业的监督。

法新社报道，澳洲总理阿尔巴尼斯星期二（11月10日）说，政府即将成立新的AI安全监管机构，负责落实相关监管措施，包括强制企业报告AI风险，以及要求前沿AI模型接受独立评估。



阿尔巴尼斯强调，澳洲希望率先制定监管规则，在享有AI发展所带来好处的同时，确保这项技术符合国家利益。



另据路透社报道，澳洲众议院已通过《数码注意义务法案》（Digital Duty of Care），目前仍须取得跨党派支持才能在参议院过关。法案要求互联网企业采取措施清除有害内容，否则最高可罚款1亿零900万澳元（约9600万新元）。



谷歌旗下YouTube澳洲及新西兰政策主管洛德星期一（9日）在参议院听证会上说，法案规定，若儿童可能接触色情内容，平台就须进行年龄验证。这可能迫使谷歌在电邮、即时通信及私人云端储存等日常服务中实施年龄验证，甚至禁止未成年人使用。



她警告，这可能导致平台对私人通信及储存文件进行侵入式监控，侵犯用户隐私。



Meta、TikTok及Snap代表也提出类似担忧，认为法案赋予监管机构过于广泛的权力，可能导致平台为避免巨额罚款而过度审查内容，限制言论自由。