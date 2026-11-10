朝鲜成功试射新型高速鱼雷武器系统，预计明年初正式列装海军。这是平壤近期接连测试新型武器、加快提升海上及水下打击能力的最新举措。

法新社引述朝中社星期二（11月10日）报道，朝鲜国防科学院、导弹总局及鱼雷武器研究局星期一（9日）在东海（也称日本海）试射新型高速鱼雷系统，验证其作战效能。

朝中社称，这次试射是国防科研机构提升武器系统技术水平的例行活动，但未透露鱼雷的具体规格、性能或发射平台。

朝鲜近期接连测试多种新型武器，包括攻击型无人机、精确制导鱼雷系统及中程高超音速导弹，以加强军事能力。

上个月，朝鲜宣布成功测试名为“潜－2.0”的超高速精确制导鱼雷，声称采用人工智能（AI）技术进行目标探测和制导，并改进推进效率及火箭推进技术。朝中社称，相关技术过去五年已进行逾180次测试。

分析指出，人工智能技术可能使鱼雷具备自主决策及规避敌方防御的能力，增加拦截难度。

朝鲜去年也公开一艘5000吨级驱逐舰，领导人金正恩当时称，正研发多种新型舰载及鱼雷武器系统。