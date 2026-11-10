澳大利亚消费者信心跌至四年来最低水平，生活费高涨与经济前景不明朗持续打击民众信心。

彭博社报道，澳洲西太平洋银行星期二（11月10日）公布的调查显示，11月消费者信心指数下跌2.7％至78.2点，创四年新低，其中民众对未来一年经济前景的信心明显恶化。

西太平洋银行澳洲宏观经济预测主管哈桑指出，澳洲消费者持续笼罩在悲观情绪中，生活费上涨仍是最主要的担忧。

澳洲央行上周将基准利率上调至4.85％，创18年来最高水平，以推动通胀率回到2％至3％的目标区间。自去年底以来，澳洲物价压力再度升温，美国与伊朗战争引发的能源价格飙涨进一步加剧通胀。

不过，悲观情绪尚未明显冲击家庭消费。家庭支出仍比央行和经济学家预期更具韧性，部分原因是家庭储蓄较高，缓冲了加息和物价上涨的冲击。

调查显示，约38％的消费者计划今年圣诞节减少购买礼物的开支，46％打算维持去年水平，14％则计划增加支出。

与此同时，澳洲房地产市场持续走弱。房地产咨询公司Cotality数据显示，全国房价自今年3月高峰以来已下跌8.1％，可能创下40年来最大跌幅。澳洲联邦银行预计，房价从高峰到谷底可能累计下跌约14％。

消费者对房价前景也转趋悲观，11月房价预期指数大跌13.4％至99.6点。另有数据显示，民众对未来一年经济及就业前景的担忧加深。