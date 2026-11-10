美国越来越多家长因不满孩子的成绩或教师评语，向学校施压要求修改，有些甚至聘请律师，将学校告上法庭。

《华尔街日报》报道，2024年一项针对1500名美国教育工作者的全国调查显示，四成教师曾被家长施压，要求修改成绩，富裕家庭的家长更倾向于提出投诉。

在加利福尼亚州硅谷的帕洛阿尔托市，一名小学三年级男生在课间游戏时与同学发生争执。教师随后在成绩单上指出，他需要改善与人合作和应对挫折的能力。

男生的母亲罗薇薇认为评语缺乏依据，要求校方修改，遭拒后于今年10月提起诉讼，要求法院下令重新审理申诉。

另一起案件则涉及人工智能（AI）检测工具。一名高中生的英文作文被判定有76％的内容可能由AI生成。教师允许他重写，但给出的成绩为D，导致他的学期总成绩降至C。

学生的父亲加藤隆（Takashi Kato）是硅谷一家AI初创企业的创办人。他向校方提交了1162页资料，试图证明作文由儿子独立完成，并质疑检测工具可能对非英语母语者存在偏见。双方未能达成协议后，他向联邦法院提告，但于今年9月撤诉。

在田纳西州，曾获年度教师荣誉的哈德卡斯尔，因不满校方处理学生成绩争议的方式而辞职。她指控校方为安抚愤怒的家长，替未按时交作业的学生编造成绩。校方否认这一说法，称只是允许学生补交作业，再另行评分。

教育界人士认为，冠病疫情期间的远程教学让课堂走进家庭，美国家长对学校事务的参与程度显著提高，但对学校的信任与满意度却有所下降。他们不仅更关注孩子的学习表现，也开始更严格地审视教师的评分标准和评语。

美国帕洛阿尔托退休教师、教育著作《如何培养成功人士》作者沃西基（Esther Wojcicki）认为，家长越来越觉得自己有责任为孩子据理力争，尤其当孩子成绩不理想时，更倾向主动与学校对抗。

哈德卡斯尔警告，若学校不断向家长的压力让步，学生可能逐渐认为，即使不按时完成作业，也不必承担后果。这不仅削弱学生的责任感，也可能使他们未来进入职场后，难以适应现实社会对工作态度和纪律的要求。