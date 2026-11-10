被指卷入英伟达首席执行长黄仁勋婚外情及疑似中国情报行动风波的中国女商人黄乐（Alice Huang），究竟是什么来头？

这名年约42岁的女子并非一直活跃于科技界。她早年曾当过电视新闻工作者，随后转战金融投资界，直到近年才跨足人工智能（AI）晶片相关业务，成为英伟达一家云服务合作伙伴的控股股东。

路透社查阅逾30份公开财务记录、企业申报文件和公司资料，试图还原黄乐的职业轨迹，以及她如何从金融圈走进AI晶片产业。

根据中国财经媒体《财新》及中国基金业相关记录，黄乐早年从事电视新闻工作，后来进入上海合熙投资管理公司，并逐步担任管理要职。

合熙投资2016年至2017年的官方资料显示，黄乐曾担任副总经理、执行董事及投资决策委员会成员。路透社取得的一张名片还显示，她曾任公司合伙人兼总经理，名片上列出的办公地址位于上海陆家嘴金融区的震旦国际大楼。

不过，当记者走访震旦国际大楼时，发现相关办公室正在大规模装修，现场没有合熙投资的招牌，也未见公司员工。名片上的电话无人接听，电邮也无法送达。

黄乐的事业随后延伸至科技领域。2023年3月，她成为新加坡云计算公司超速国际（Megaspeed）的控股股东，涉足与AI晶片相关的业务。

超速国际被英伟达列为官方云服务合作伙伴，但这家公司也因涉嫌协助中国客户获取受美国出口管制的先进晶片，受到美国当局调查。目前尚无公开裁定认定公司违反相关规定。

黄仁勋是否遭人设局？

随着黄乐的商业活动与英伟达产生交集，她与黄仁勋的关系也成为外界关注的焦点。

黄乐与黄仁勋的公开交集至少可追溯至2024年。一名知情人士证实，两人当年曾出席台湾服务器制造商技嘉在台北国际电脑展期间举办的聚会。社交平台LinkedIn上的照片显示，两人并肩而坐。

美国情报机构认定黄乐是中国情报人员，曾在与黄仁勋发展亲密关系期间向北京传递信息。中国则否认相关指控。

美国咨询公司亚洲集团合伙人陈澍（George Chen）指出，如果黄仁勋是在不知情的情况下遭人刻意接近或操纵，他也可能是这起事件的受害者。