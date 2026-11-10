（纽约／班加罗尔综合电）黄仁勋不单是英伟达首席执行官，更是当前全球人工智能（AI）热潮不可或缺的核心推手，上周末爆发疑似的中国间谍丑闻重挫的绝不只英伟达，整个AI领域的发展恐怕将遭受冲击。

全球的图形处理器（GPU）供应短缺，最有权势的科技领袖如马斯克和埃里森都依赖黄仁勋掌舵的英伟达确保晶片可持续供应给数据中心，为OpenAI和Anthropic等公司的AI模型运行提供强大算力。

但黄仁勋不仅是晶片供应商，近年来，英伟达将不断膨胀的现金储备转化为投资弹药，为从AI云计算服务商、供应商到顶尖的AI实验室等各类企业提供资金，而这些机构再将资金用于购买他的晶片。这种循环模式意味着，英伟达一旦出现问题，可能会波及整个行业。

黄仁勋若下台 AI领域折损声量最大支持者

黄仁勋作为制衡AI怀疑论者的领军人物，经常驳斥外界对AI泡沫担忧的言论，并对Anthropic首席执行官阿莫代伊关于AI可能对人类构成生存威胁的末日警告提出质疑。黄仁勋若被迫离职，可能让AI行业失去声量最大的支持者。

红杉资本（Sequoia Capital ）合伙人马奎尔（Shaun Maguire）在社媒X上写道，黄仁勋“做了极其愚蠢的事”，“对美国不利”，但他并无恶意，且黄仁勋“对美国的AI领导地位不可替代”。

不过，投资者并不太确信，黄仁勋能在英伟达董事会启动的调查中全身而退。

专注AI投资的Yorkville Ives & Co合伙人艾夫斯（Dan Ives）虽形容黄仁勋是“英伟达的核心DNA”，并预计黄仁勋短期内将继续担任首席执行官，但他认为，董事会的调查结果仍可能导致他被免职。

艾夫斯说，这起丑闻势必在美国国会引发多项调查，并加强审查对中国的晶片出售。

英伟达无明显人选可接替黄仁勋

在英伟达有显著投资的未来基金（Future Fund）管理合伙人布莱克（Gary Black）也在社媒X贴文说：“我怀疑黄仁勋能否继续担任英伟达CEO。”

他还点出，黄仁勋“在公司内部没有不做他选的接班人”。

黄仁勋自1993年联合创立这家晶片设计公司以来一直掌舵，他虽只在英伟达持股约3.6%，但以异常扁平化的架构牢牢掌控着英伟达的管理权，数十名高管直接向他汇报。他的女儿黄敏珊、儿子黄胜斌和女婿卡普雷兹（Nico Caprez）目前都在公司任职。

艾夫斯在社媒X贴文直言：“黄仁勋是不可替代的……管理层后备人选中没有其他人能够无缝接任首席执行官一职。”