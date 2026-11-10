联合国呼吁朝韩对话 金与正批古特雷斯偏袒韩国
11月4日，韩国首尔站的一块屏幕上播放着朝鲜领导人金正恩妹妹金与正讲话的新闻报道。 （法新社）
朝鲜劳动党中央委员会副部长、最高领导人金正恩的妹妹金与正星期二（11月10日）指责联合国秘书长古特雷斯在呼吁朝韩恢复对话后，表现出“带有偏见且不负责任的态度”。
法新社报道，据联合国发言人迪雅里克透露，古特雷斯上星期对朝鲜半岛局势可能升级表示担忧，并呼吁平壤和首尔“恢复沟通渠道，包括军事层面的沟通，以避免发生意外事故或误判”。
今年9月，朝韩边境地区发生地雷爆炸，造成三名韩国士兵受伤，导致双方紧张局势升级。
首尔指责朝鲜埋设地雷导致爆炸，平壤则致函联合国安理会，指控韩国捏造事件。
朝中社引述金与正的话说：“联合国最高官员将公正和客观视为立身之本，我对他竟采取如此带有偏见且不负责任的态度表示遗憾。”
金与正指责古特雷斯附和韩国“单方面且挑衅性的诡辩”，并在“没有正确了解事实”的情况下，重复“挑衅者的言论”。
她说，这种做法无助于缓和局势。
金与正说：“如果他真心关心朝鲜半岛局势缓和，就应该避免附和首尔虚伪的立场。”
“如果韩国流氓势力的鲁莽军事挑衅，导致南部边境地区发生不希望看到的事件，联合国秘书长古特雷斯将无法摆脱对此事应负的责任。”
金与正也为朝鲜加强南部边境防御工事的行动辩护，称这是朝鲜“最正当、合理且正常行使自卫权的行为”，并表示有关行动并未违反《联合国宪章》。