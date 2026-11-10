朝鲜劳动党中央委员会副部长、最高领导人金正恩的妹妹金与正星期二（11月10日）指责联合国秘书长古特雷斯在呼吁朝韩恢复对话后，表现出“带有偏见且不负责任的态度”。

法新社报道，据联合国发言人迪雅里克透露，古特雷斯上星期对朝鲜半岛局势可能升级表示担忧，并呼吁平壤和首尔“恢复沟通渠道，包括军事层面的沟通，以避免发生意外事故或误判”。

今年9月，朝韩边境地区发生地雷爆炸，造成三名韩国士兵受伤，导致双方紧张局势升级。

首尔指责朝鲜埋设地雷导致爆炸，平壤则致函联合国安理会，指控韩国捏造事件。

朝中社引述金与正的话说：“联合国最高官员将公正和客观视为立身之本，我对他竟采取如此带有偏见且不负责任的态度表示遗憾。”

金与正指责古特雷斯附和韩国“单方面且挑衅性的诡辩”，并在“没有正确了解事实”的情况下，重复“挑衅者的言论”。

她说，这种做法无助于缓和局势。

金与正说：“如果他真心关心朝鲜半岛局势缓和，就应该避免附和首尔虚伪的立场。”

“如果韩国流氓势力的鲁莽军事挑衅，导致南部边境地区发生不希望看到的事件，联合国秘书长古特雷斯将无法摆脱对此事应负的责任。”

金与正也为朝鲜加强南部边境防御工事的行动辩护，称这是朝鲜“最正当、合理且正常行使自卫权的行为”，并表示有关行动并未违反《联合国宪章》。