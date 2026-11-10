美国中期选举上周落幕。共和党同时失去了国会参众两院的控制权，多个深红州还一夜反翻蓝。

总统特朗普经历了惨败，余下两年任期确定跛脚。

特朗普11月6日接受媒体采访时，似乎已经接受选举结果。然而，他还是抱怨，如果他自己在选票上，结果会不同。他也为自己攻打伊朗的军事行动辩护。

美国中期选举的结果，是否标志了特朗普时代的结束？美国的国内政治与外交会出现什么局面？会拨乱反正，还是继续乱哄哄？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与政治大学政治系、台湾大学政治系兼任教授严震生为你深度解析。

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00:00 开场

02:24 特朗普的时代结束了吗？

08:08 民主党下一步要如何维持优势？

11:58 民主党面临“以色列议题”

15:02 特朗普会受到弹劾吗？

19:51 美国未来两年的政坛会是什么样？

25:44 接下来两年，美国继续“乱哄哄”？

27:52 美国是否面对严重贪腐问题？

主持人韩咏红：美国现在的贪腐问题感觉上是比较严重吗？

政治大学政治系、台湾大学政治系兼任教授严震生：就是太多的利益输送。让特朗普的朋友，还有他自己的家族，透过政府的政策获利，这是一种利益输送，也可说是一种贪腐。包括这个减税，我们过去讲罗宾汉是劫富济贫，Trump是劫贫再济富。从弱势团体的角度来讲，这就是贪腐。包括就是不愿意用绿能，然后说全球暖化不是真实的，就是想让石油企业、或者说液化能源企业能够发更多的财，这个是我相信民主党会去调查的，因为这也是选举末期越来越出现的一个议题。我自己研究美国，很少有把这个议题拿出来在选举中谈，所以民主党可能要做一个回应，做更多的调查，看看有没有太多的利益输送。