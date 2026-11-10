（华盛顿综合电）尽管美国总统特朗普此前表态愿意接受中期选举的结果，但共和党惨败失去国会两院控制权后，他改口再次抛出并无根据的“选举舞弊”指控。

特朗普星期一（11月9日）在社交媒体发文，质疑“真的有人相信这次‘选举’是诚实的吗”，并直呼民调“错得离谱”。

他写道：“有一些提前投票的‘灌票’数量庞大到根本没法赢，不管多少人出来投票都没用。全都是机器在搞鬼，机器可比选民重要多了！”

对此，美国参议院民主党领袖舒默回应说，特朗普重施故伎、再度否认选举结果，是意料之中的事。

舒默说：“他尽管去发牢骚吧，但没有什么能改变这个无法逃避的事实：在他总统任期的最后两年里，特朗普将面对民主党几十年来在国会最大的多数席位优势，而这一切都是因为他是个前所未有的失败者。”

特朗普曾不止一次质疑美国选举存在舞弊，其中最著名的一次是他在2020年总统大选中败给拜登之后。

不过，最新的路透社/益普索民调展示出了和选票一致的民意。这个在11月6日至9日、中期选举之后进行的民调显示，只有约32%的美国人认可特朗普在白宫的执政表现，接近10月中旬的31%最低纪录。

受调查民众中，仅有21%认可特朗普应对生活费高涨的表现，25%认可他的经济管理能力，而他强硬的移民政策则得到了38%的民众支持。