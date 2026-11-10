消息人士说，特斯拉和SpaceX总裁马斯克，以及万事达卡总裁米巴赫在内的美国商界领袖，预计将随美国总统特朗普出席下星期在中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。英伟达总裁黄仁勋是否随行，目前仍存在变数。

《南华早报》报道，消息人士透露，马斯克、米巴赫和黄仁勋都在特朗普原定带往中国的企业高管名单之列。今年5月特朗普对北京进行国事访问时，这三人也曾随行。

不过，消息人士说，目前尚不清楚黄仁勋是否会随团出席。特朗普虽然没有将黄仁勋从名单中剔除，但由于与中国女商人黄乐的婚外情，他面临越来越多质疑。

英伟达星期一宣布对黄仁勋展开调查，美国国会议员也正推动展开调查。此前有报道称，黄仁勋曾成为中国情报机构行动的目标。

美国众议院已要求黄仁勋于11月18日出席闭门简报会，说明他与黄乐的往来。

黄仁勋尚未表明是否会出席简报会，但消息人士说，鉴于他目前受到的审查，他不太可能加入特朗普的代表团。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一（9日）被问及相关报道时说，所谓“中国间谍”的指控“纯属毫无根据，是蓄意抹黑中国”。

特朗普迄今仍为黄仁勋辩护。他说，黄仁勋告诉他，自己并不知道黄乐可能是中国间谍。

特朗普说：“我问过他这个问题。你是否知道她是间谍？他说，我完全不知道。我真的相信他。”他还称黄仁勋是“一位非常正直的人”。

被问及是否会在下星期预计举行的中美元首会晤中，向中国国家主席习近平提出此事时，特朗普说，他认为自己不会提起，但暗示习近平可能会主动谈及。

特朗普预计将出席11月18日至19日举行的APEC峰会，并将在会上与习近平举行今年第三次面对面会晤。