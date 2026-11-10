日本在二战末期曾遭受广岛和长崎原子弹轰炸之害，战后出于和平主义立场出台了“无核三原则”，即不拥有、不制造、不引进核武器。然而，日本执政联盟自民党与日本维新会于星期二（11月10日）召开会议，在商讨年底修订《国家安全保障战略》时，以周边核威慑等安保形势日益严峻为由，讨论松绑三原则。

消息指出，自民党虽对全面松绑持慎重态度，但正考虑在“例外情况”下放宽“不引进”原则，即允许搭载核巡航导弹的美国核动力潜艇入驻。

据报道，两党在讨论东亚核威慑时，提到了欧洲国家转而允许核武器入境的先例。维新会要求重新审视“无核三原则”中“不引进”的表述，并提议尽早引进核潜艇以增强威慑力。不过，自民党提出的建议中均未提及相关内容。

自民党安保调查会长滨田靖一在会上说：“鉴于此事关乎国家安全保障，我们将进行审慎的讨论。”

维新会安保调查会长前原诚司则强调：“在三份安保战略文件中，提升日本的战略自主性以及强化日美同盟的不可或缺性，至关重要。”

目前，日本处于美国的“核保护伞”之下，即若日本遭受核打击，美方将予以反击。但日本国内有不少声音质疑美国“核保护伞”的有效性。这些观点认为，日本应明确表态允许在紧急事态下引进核武器，以加强“可见的核威慑”。

此外，欧洲近期的核动向也让日本国内主张引进核武的势力蠢蠢欲动。例如，法国正在推进名为“前沿威慑”的核战略，而芬兰则在今年7月通过修法，允许核武器的引入及过境。

据日媒引述多名首相身边人士的消息透露，政府考虑在年底修订的“安保三文件”中，明确写入“不引进”原则存在例外情况。

日本防长小泉进次郎本月3日在京都出席研讨会时，也就引进核动力潜艇表态积极。他以中国等周边国家的安全环境变化为例，称日方有此需求。他指出，有必要营造特定环境，实施必要的安全政策，并以公开透明的方式推进与核潜艇相关政策。

日本于1967年正式提出“无核三原则”。半个多世纪以来，每逢国际形势发生变化，国会就会针对是否放宽原则进行讨论。

分析认为，在紧急事态下引入核武器，一直是自民党内默认的态度。如今高市政府若将“允许例外情况下引进核潜艇”正式写入新防卫政策，坐实框架的改变，那么日本的“无核三原则”恐将成为“无核2.5原则”。