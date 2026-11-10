路透社/益普索最新民意调查发现，大多数美国民众希望新当选的民主党占多数的国会采取行动，推动结束美伊战争，并废除美国总统特朗普实施的关税政策。

这项为期四天的民调于星期一（11月10日）结束。结果显示，71%的受访者——其中93%为民主党人，51%为共和党人——希望美国国会通过立法，结束特朗普于今年2月与以色列共同发动的美伊战争。

新一届国会将于1月3日正式宣誓就职，届时民主党将开始执掌国会。

另有比例较低、但仍相当可观的受访者支持废除特朗普政府实施的进口关税。62%的受访者表示，他们支持取消这些关税。

美伊战争推高了燃油价格，使通货膨胀问题进一步恶化。

特朗普辩护称，美伊战争是阻止伊朗获得核武器所必需的行动。对于关税政策，他说，关税保护了美国本土产业免受廉价进口商品的冲击，有助于促进美国工业发展。

民主党领导人已承诺将优先解决民众对生活成本的担忧，并表示将努力迫使特朗普结束对伊战争。

同时，来自两党的绝大多数受访者都认为，特朗普与民主党展开合作，以及新一届国会的民主党领导人与总统展开合作，都是重要的事情。

十分之九的受访者认为，新一届国会在上任后的首个100天内，应将生活成本问题列为工作重点。

相比之下，希望国会优先处理人工智能监管、移民改革和气候变化议题的受访者比例较低。