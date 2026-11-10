法国星期二（11月10日）召见伊朗驻法国大使，指控伊朗对法国发动网络攻击，导致数百家超市的冰箱系统瘫痪。法国外长巴罗警告称，巴黎方面可能采取反制措施。

路透社报道，法国官员星期一（9日）说，伊朗伊斯兰革命卫队应对这起网络攻击负责。袭击发生于今年10月，导致法国各地多家商店的商用制冷系统受到干扰。

法国外交部在一份声明中表示：“外交部长已于今天上午正式召见伊朗大使。”

巴罗在接受法国资讯电视台采访时说，法国将推动欧盟对此实施制裁，以回应“我国遭受的规模空前、极具攻击性的袭击”。

他还说，法国可能采取其他行动，但不会对外公开具体内容。

“如果我们认为有必要采取相称的措施，以阻止新的袭击并惩罚应对此次不可接受的侵略行为负责的人，我们将采取一切必要措施，其中包括一些不会公开讨论的行动。”

他指出，法国的网络防御战略为政府部门提供了多种可选方案。

这起针对超市的网络攻击发生在10月初，波及了数百家门店，是今年2月美伊战争爆发以来最严重的网络攻击事件之一。

其他类似事件还包括：今年3月，洛杉矶公共交通系统遭到黑客攻击；今年7月，美国多家水处理厂也成为网络攻击目标。