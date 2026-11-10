（阿布扎比综合电）俄罗斯与乌克兰经美国斡旋，于阿联酋首都阿布扎比展开新一轮会谈，这是美俄乌三方自今年2月以来的首次会晤。美国呼吁俄乌与欧洲之间建立新的安全架构，以结束战争，实现长期和平。

为期两天的美俄乌会谈，星期二（11月10日）在阿联酋首都阿布扎比启动。美国总统特朗普的女婿库什纳在开场时说，近期与俄乌双方的接触已明确并缩小了双方分歧。特朗普指示美方代表团加倍努力，寻求既有望结束战争，又能让双方都处于更有利地位的解决方案。

他说，美国希望“在乌克兰、俄罗斯与欧洲之间建立恰当的安全关系，唯有如此，我们才能不止结束这场战争，还可构建全新框架、全新共识”，以保障数十年甚至是数百年的和平。

乌克兰首席谈判代表乌梅罗夫则说，基辅把重点放在争取安全保障，以及实现持久和平上。

率领俄方代表团的总统助理梅金斯基说，莫斯科希望此次会谈能推动和平进程，造福俄乌两国人民。

美俄乌会谈开始前，乌克兰同美国、法国、德国、意大利、英国、欧盟及北约代表举行了会晤，以便协调立场。根据会后发布的联合声明，美乌与欧洲伙伴的共同目标是“构建一个务实且相辅相成的安全框架，这个框架将强化乌克兰长期安全，也有助于为达成解决方案的谈判各方提供所需的信心”。

俄方此前表明，不希望欧洲参与阿布扎比会谈。法国则强调，若不解决欧洲安全问题，乌克兰就不可能实现持久和平，而解决这个问题需要欧洲各方参与。

路透社引述美国官员报道，美方认为，俄乌可能愿意在关键的领土问题上各退一步。但乌克兰高级官员坚称，乌方不会考虑作出任何这类妥协。

法新社则引述乌克兰高官的话说，乌方对此次会谈并无特别期望。