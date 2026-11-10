特朗普星期一（11月9日）在白宫记者会上，对他的业界亲密盟友黄仁勋受到的指控感“诧异”。他说，联邦调查局（FBI）正在调查，但他相信黄仁勋“会安然无恙”。

（华盛顿综合电）美国总统特朗普说，联邦调查局正对英伟达首席执行官 黄仁勋 与疑似 中国女情报员 之间的婚外情事件展开调查。美国国会两党议员要求获得更多相关信息，以评估这起间谍疑云对国家安全可能构成的威胁。

黄仁勋的女儿黄敏珊在英伟达负责实体AI产品行销。据报，她原订星期一飞赴韩国首尔出席英伟达的一个会展，临时取消行程。

在星期一的白宫记者会上，特朗普也被问，黄仁勋今年5月陪同他出访北京时，他是否已对婚外情知情。他回复说：“我当时并没听说，但很多人都听说了。”

他也回避说明他是什么时候被告知的，只说是在“不久之前”。

《纽约时报》10月底率先报道双黄事件时，称美国情报当局去年已向特朗普汇报，但他选择不动声色。

美国起步科技新闻网站《The Information》星期二（10日）引述消息报道，黄乐经手处理的英伟达晶片销售总值累计至少75亿美元（约89.5亿新元）。

参院两党拟立法限制英伟达向中国销售高端晶片

对于黄仁勋卷入中美间谍疑云，美国国会两党议员纷纷要求获得更多相关信息。两院有影响力的议员星期一出席闭门会议，听取中央情报局局长拉特克利夫以及国家情报总监克莱顿就此事作汇报。

不过，明年初将接任众议院议长的民主党众议院领袖杰弗里斯会后说，闭门会议主要聚焦于伊朗局势，只简短讨论了英伟达事件。“我们必须针对英伟达的情况获得全面的汇报，才能够对所发生的事追根究底。”

参议院多数党领袖图恩也对记者说，国会要以“严肃的方式”应对任何可能对国家安全构成威胁的事件，议员们要求进一步厘清黄仁勋与黄乐的关系，以及“随之而来的各种联系”。

参议院银行委员会的两名成员——共和党的班克斯和民主党的沃伦，向商务部施压，要求暂停或重新考量授予英伟达向中国出口晶片的准证，并对公司展开全面的国安审查。

两人着手草拟一项法案，寻求暂时禁止英伟达向中国企业出售比H200晶片更先进的任何晶片。他们探讨将此法案与一般会在每年12月通过的年度国防开支法案配套绑定。杰弗里斯对此表示“强烈支持”。

英伟达股东集体起诉公司与黄仁勋欺骗

英伟达的一群股东星期一集体起诉公司和黄仁勋，指他们隐瞒黄仁勋与黄乐的关系，对股东构成欺骗，也没披露事件已引发国安忧患，危及英伟达的信誉和商业前景。

英伟达星期天宣布针对事件启动内部调查后，公司股价星期一重挫4.3%。在美国，股东在公司股价无预警大跌后起诉公司并不罕见。