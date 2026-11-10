美国和欧洲谈判代表星期二（11月10日）说，双方“共同致力于建立强有力的战后欧洲安全架构”，并强调必须尊重乌克兰的领土完整。

法新社报道，来自欧盟、北约以及多个欧洲国家的代表，与美国和乌克兰代表团在阿布扎比举行了会晤。

他们在会晤后发表了一份联合声明。声明称：“与会者……一致认为，解决战后安全问题、降低冲突风险至关重要。”

声明还说，各方讨论了如何建立强有力的机制，以管理风险并避免危险的局势升级。

声明还进一步指出，与会者“重申了共同建立强有力的战后欧洲安全架构的承诺，并明确表示，强大的北约仍将是欧洲—大西洋集体防御体系的核心”。

声明称，谈判代表还强调，任何未来安排都必须尊重主权、领土完整和独立决策权，并为乌克兰提供可信的安全保障。

“我们的共同目标是建立一个切实可行、相互补充的安全框架，以加强乌克兰的长期安全。”

欧洲、美国和乌克兰的谈判代表说，他们“将在整个谈判过程中继续保持密切合作，共同推动未来展开更广泛的多边讨论，并让欧洲伙伴参与其中”。

这份联合声明的措辞似乎有意淡化了美国此前提出的重构欧洲安全框架的设想。

长期以来，欧洲一直反对俄罗斯总统普京希望重新制定欧洲安全秩序的主张。