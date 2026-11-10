（华盛顿/伦敦/利雅得综合电）在中东国家不断斡旋下，美国总统特朗普再次淡化对伊朗进行军事打击的可能性，并称目前出现了结束美伊战争的“积极势头”。不过他也重申，美军保留未来发动新一轮打击的可能。

在巴黎参加七国集团（G7）会议的美国国务卿鲁比奥星期二（11月10日）则说，他已告知七国集团盟友，美国的经济制裁和海军封锁成效显著，以至于特朗普总统无需在伊朗采取大规模作战行动。

特朗普星期一（9日）在白宫与卡塔尔首相兼外长穆罕默德会晤后，在社交媒体上发文说，双方进行了“极好的交谈”，并就伊朗问题展开了诸多讨论。

特朗普指出，鉴于美国在波斯湾的主要盟友“更倾向于维持现状”，他认为美军不太可能发动进一步袭击。“我们正看到结束这场冲突的积极势头，并将确保美国的利益时刻受到保护。”

他随后在白宫记者会上重申这一立场，并称从军事角度来看，伊朗战争“实际上已经结束了”，但若局势有变，美军随时可以重回战场。

上星期访问了德黑兰的穆罕默德，在与特朗普和美国副总统万斯会面后也在社交媒体发文说，感谢这些为达成协议和带来地区和平所进行的积极讨论。

特朗普前一天也曾说，只要当前的谈判取得进展，他就极不可能对伊朗发动新的攻势。

不过与此同时，美军仍在对伊朗境内目标发动着未公开袭击。伊朗一位省级官员在国家电视台上透露，位于霍尔木兹海峡的格什姆岛（Qeshm）在星期天至星期一夜间再次遭到袭击。

伊朗官员也对这样的施压表现出强烈不满。伊朗最高安全官员雷扎伊（Mohsen Rezai）星期一深夜在X平台发文，嘲讽美国“像绝望的赌徒一样垂死挣扎”，并喊话华盛顿“盖牌认输，别再制造关于虚构谈判的假新闻”。

另一方面，美国《华尔街日报》引述知情人士报道，在受到来自伊朗的威胁后，美国已从英格兰东部的米尔登霍尔皇家空军基地（RAF Mildenhall）撤走了12架军用飞机，包括九架加油机和三架“鱼鹰”（Osprey）运输机。

报道称，美国官员仍在讨论这个伊朗威胁的“确切性质”，而这些军机被转移到了德国等其他地点。

在中东的另一个战场，沙特阿拉伯与也门胡塞武装仍在持续相互发动袭击。

沙特官方媒体报道，对绕过霍尔木兹海峡至关重要的东西输油管道星期一遇袭，所幸没有人员伤亡，管道运作也未受影响。

以沙特为首的联军也在星期二（10日）早晨拦截了一枚瞄准沙特首都利雅得的弹道导弹。而随着安全威胁升级，首都的学校也再次回归线上授课。

胡塞武装则称，沙特在过去的周末空袭了也门萨那省一个村庄，造成44人死亡，其中包括20多名儿童。