德国总理默茨星期二（11月10日）说，所有欧盟成员国都必须支持乌克兰，对基辅的支持不能被削弱。

路透社报道，默茨希望从2028年开始实施的新一轮欧盟预算能够重点增加国防开支、提升竞争力，同时确保所有欧盟成员国都支持乌克兰。去年，多个成员国不给乌克兰提供一笔新的贷款。

斯洛伐克总理菲佐当天早些时候指责默茨将乌克兰问题与欧盟预算谈判挂钩，称其行为构成“勒索”。

默茨在柏林与匈牙利总理毛焦尔共同会见记者时说：“我们正面临欧盟内部艰难的预算谈判。”

“我们必须将对乌克兰的支持全面纳入欧盟预算。我知道，各成员国对此存在不同看法，至少有四个成员国持不同立场。”

路透社看到的一封默茨致欧洲理事会主席科斯塔的信件显示，默茨认为，欧盟所有成员国都必须参与为乌克兰提供资金，以帮助填补乌克兰明年预计700亿欧元的资金缺口。其中，大概需要欧盟提供450亿欧元。

菲佐一直批评欧盟对乌政策，并反对向乌克兰提供军事援助。

去年12月，欧盟同意向乌克兰提供900亿欧元贷款。斯洛伐克、捷克和匈牙利选择退出，并表明不会参与任何新的贷款计划。

毛焦尔说，如果欧盟预算与其他议题挂钩，他“并不一定认为这是一个好的方向”。

“我不认为这是勒索，因此我根本不会使用这样的词语。毕竟，在当今世界，所有事情都相互关联。但我认为，这样做未必能向外界传递一个好的信号。”