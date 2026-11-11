美国众议院共和党领导层在中期选举惨败后换帅，推选总统特朗普的强硬派盟友、前众议院司法委员会主席乔丹为领袖，负责领导共和党对抗即将掌握众议院多数席位的民主党。

美国新闻网站Axios报道，俄亥俄州众议员乔丹（Jim Jordan）星期二（11月10日）在全党不记名投票中当选为众议院共和党领袖。他将接替众议院议长约翰逊（Mike Johnson）。

共和党在上周的中期选举中失去了对国会两院的控制权，约翰逊随后宣布辞去领导职务。

乔丹的当选标志着众议院共和党领导层的一次重大洗牌，也说明众议院共和党人倾向于采取更具对抗性的策略。

据报道，乔丹在投票中以33票优势，击败自2014年起便担任众议院共和党二号人物的多数党领袖斯卡利斯。

乔丹获得一些党内最保守成员的公开支持，他们认为，共和党在中期选举重大失利后须改变方向。

乔丹是众议院极右翼团体“自由核心小组”（Freedom Caucus）的创始成员，也是共和党建制派的激烈批评者。

在竞选过程中，乔丹还将自己定位为共和党需要的“斗士”，要在总统特朗普任期最后两年里，与民主党展开对抗。

国会调查特朗普试图推翻2020年大选失利结果一事时，乔丹还是特朗普的主要辩护者之一。

中期选举的重大失利促使共和党内部要求反思和调整，并制定更明确的策略，应对即将掌握多数席位的民主党。

参议院共和党人星期二暂停内部领导层选举。参议院多数党领袖图恩（John Thune）连任原本预计毫无悬念，但一些保守派议员要求给予更多时间，以便讨论共和党未来的发展方向。