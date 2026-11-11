美国晶片巨头英伟达的首席执行官黄仁勋因婚外情卷入间谍风波后，美国国会中再次涌现加强对中国获取先进人工智能（AI）晶片限制的呼声。

中美两国竞相开发更先进的AI模型，多年来，美国官员一直试图限制中国获取英伟达晶片，以期延缓中国在AI领域的发展进程。

黄仁勋的婚外情对象黄乐疑为中国间谍一事，引起美国国会两党高度警惕。路透社报道，参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）星期二（11月10日）呼吁国会通过多项法案，以便加强对中国获取先进AI晶片的限制。

这些法案包括《AI监管法案》（AI Overwatch Act），旨在赋予国会对先进晶片出口的管控权；《晶片安全法案》（Chip Security Act），要求企业追踪自家晶片流向，以打击走私；以及《匹配法案》（Match Act），旨在推动美国盟友限制向中国出口更多的晶片制造设备。

众议院中国问题特别委员会共和党籍主席穆勒纳尔（John Moolenaar）也在一份声明中说，针对晶片出口的限制措施，应纳入美国年度国防支出法案中。

黄仁勋是美国总统特朗普在硅谷最亲密的盟友之一。特朗普星期一（9日）告诉媒体，联邦调查局（FBI）正在调查黄仁勋出轨间谍疑云，并称他支持黄仁勋。

特朗普这番表态引起民主党人不满。舒默说，国会必须全面了解特朗普为何要为黄仁勋辩护。“他的职责是保护美国，而不是保护中国，也不是保护他自己的朋友。”

民主党参议员加列戈（Ruben Gallego）则表明：“英伟达一直在寻求许可，以便向中国出售先进晶片。我们要弄清楚，那名中国间谍对黄仁勋决策的影响到底有多深。”