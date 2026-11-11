美国众议院共和党人采取一致行动，投票反对针对战争部长赫格塞斯的弹劾努力。

综合路透社和法新社报道，众议院星期二（11月10日）以211票赞成、204票反对的结果，将赫格塞斯弹劾动议移交给由共和党掌控的众议院司法委员会审议。

共和党上周在中期选举中遭遇惨败后，肯塔基州共和党众议员马西（Thomas Massie）因美国对伊朗战争行动，对赫格塞斯发起弹劾。马西也是当天唯一投反对票的共和党人。

上述投票结果意味着，马西的弹劾努力在众议院遭遇失败。

多名消息人士告诉美国有线电视新闻网(CNN)，共和党领导层与白宫官员在幕后积极游说，试图扼杀马西的弹劾动议；他们最终说服足够多的共和党人出面投票，成功阻挠对赫格塞斯的弹劾。

白宫星期二早些时候在官方声明中说，对赫格塞斯的弹劾动议具有政治动机，目的是“让个别肆意妄为的议员能够否决由三军统帅（即总统特朗普）所作出的国家安全决策”。

特朗普在投票结果出炉后发文说：“民主党人试图弹劾赫格塞斯，结果惨败！除了马西这个彻头彻尾的失败者之外，所有共和党人都投票支持赫格塞斯。我们在委内瑞拉和伊朗取得的胜利、军队史上最佳的征兵数据（入伍排队名单很长！），以及前所未有的高昂士气，都证明这位伟大的美国爱国者是清白的。”