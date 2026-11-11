国际市场服务机构克普勒公司说，一艘装载约4万吨俄罗斯柴油的油轮，在驶往美国纽约途中停留在北大西洋，尚未抵达美国东海岸，下一步航向不明。

新华社报道，克普勒（Kpler）星期二（11月10日）发布这则消息。

据悉，这艘名为“AGIOI FANENDES”的油轮10月23日在俄罗斯普里莫尔斯克港（Port of Primorsk）装载超低硫柴油；最初船舶自动识别系统显示，油轮目的地为美国纽约，预计于11月7日抵达，但随后目的地信息变更为“等待指令”。

数据显示，自11月9日以来，这艘油轮几乎处于静止状态，吃水深度仍保持在11米，表明船上货物尚未卸载。目前，船只下一步航向尚不明确。

总部位于英国的温沃德（Windward）海事分析公司同日表明，公司此前高度确信有两艘油轮装载俄罗斯柴油驶往美国，但其中一艘已掉头；即使另一艘继续驶往美国，所载货物也很可能并非柴油。

美国财政部外国资产控制办公室10月9日宣布，在未来几个月放松针对俄罗斯柴油贸易的制裁，以便缓解美国国内柴油供应紧张、平抑油价。

温沃德说，尽管美方已发布相关许可证，俄罗斯柴油仍可能无法运抵美国。