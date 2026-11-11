美国财政部长贝森特在访华前表明，美中两国在人工智能（AI）领域既要合作也要竞争，在这个过程中，双方应清醒认识彼此之间的分歧。

路透社报道，贝森特星期二（11月10日）在纽约向无党派政策与学术机构美中关系全国委员会发表的预备讲稿中，提出上诉看法。他希望，双方能“在平衡与互惠基础上，建立建设性的关系”。

贝森特下周陪同美国总统特朗普前往中国，在参加亚太经济合作组织（APEC）会议期间，与中国国家主席习近平进行今年第三次会晤。

此次APEC峰会定于11月18日至19日在深圳举行。贝森特透露，这次会晤将推动美中就“超级智能”（Super Intelligence，特朗普对AI的称呼）展开新的双边对话，以便防范共同风险，并“防止我们两种体制之间产生误解”。

他补充说，双方已同意建立一个直接沟通渠道，以便在发生严重事件时相互通报。

贝森特还表明，随着AI不断发展，美中须在新的风险管理领域开展工作，并向外界展示两国如何在竞争需求与领导责任之间找到平衡。

“在此过程中，我们不应对美中之间的分歧抱有任何幻想。正如我之前所言，双方的利益并非总是一致；在应对各项挑战时，我们的处理方式也未必总是相同。”