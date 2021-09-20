每日生肖运程

订户

来自 / 联合早报

文 /
陈军荣/吴源良师父提供

发布 / 2021年9月20日 5:00 AM

字体大小:

9月20日（农历八月十四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、扫舍、水电维修

忌：出海、诉讼、园艺、买车、置产

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

留得青山在，不怕没柴烧，假如能养足精神，运气会更好。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你所担心的事往往不会发生，别杞人忧天，否则会过得不快乐。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

很多事情都有两面，你必须了解整个情况，才能做出判断。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要因一时口快而答应人家，否则可能会赔了夫人又折兵。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

好的东西要与大家分享，让家中充满快乐的气氛。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

等待机会不如制造机会，有了机会就要好好把握，莫失良机。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多留意自己的健康，别因过劳而加重精神负担。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天生我材必有用，善加利用自己的天分，但别到处招惹是非。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有事情是绝对的，凡事顺其自然，无论胜负都要欣然接受。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算有绝世武功，生病还是要看医生，疏忽不得。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

越厉害的人越容易失手，因为太有信心，从不认为自己会失手。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天晴时要提防下雨，做好准备就能确保万无一失。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

更多精彩内容