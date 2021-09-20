9月20日（农历八月十四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、扫舍、水电维修

忌：出海、诉讼、园艺、买车、置产

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

留得青山在，不怕没柴烧，假如能养足精神，运气会更好。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你所担心的事往往不会发生，别杞人忧天，否则会过得不快乐。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

很多事情都有两面，你必须了解整个情况，才能做出判断。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要因一时口快而答应人家，否则可能会赔了夫人又折兵。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

好的东西要与大家分享，让家中充满快乐的气氛。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

等待机会不如制造机会，有了机会就要好好把握，莫失良机。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多留意自己的健康，别因过劳而加重精神负担。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天生我材必有用，善加利用自己的天分，但别到处招惹是非。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有事情是绝对的，凡事顺其自然，无论胜负都要欣然接受。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算有绝世武功，生病还是要看医生，疏忽不得。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

越厉害的人越容易失手，因为太有信心，从不认为自己会失手。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天晴时要提防下雨，做好准备就能确保万无一失。