9月20日（农历八月十四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、扫舍、水电维修
忌：出海、诉讼、园艺、买车、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
留得青山在，不怕没柴烧，假如能养足精神，运气会更好。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你所担心的事往往不会发生，别杞人忧天，否则会过得不快乐。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
很多事情都有两面，你必须了解整个情况，才能做出判断。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要因一时口快而答应人家，否则可能会赔了夫人又折兵。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
好的东西要与大家分享，让家中充满快乐的气氛。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
等待机会不如制造机会，有了机会就要好好把握，莫失良机。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多留意自己的健康，别因过劳而加重精神负担。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
天生我材必有用，善加利用自己的天分，但别到处招惹是非。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
没有事情是绝对的，凡事顺其自然，无论胜负都要欣然接受。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
就算有绝世武功，生病还是要看医生，疏忽不得。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
越厉害的人越容易失手，因为太有信心，从不认为自己会失手。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
天晴时要提防下雨，做好准备就能确保万无一失。