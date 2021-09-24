9月24日（农历八月十八）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、施济、诉讼、求医、庆功、开市
忌：婚嫁、园艺、买车
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
工欲善其事，必先利其器，多么能干的人才，都要多加训练和鼓励。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别一味想冲刺，最重要是智取，否则很容易头破血流。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
每天做同样的事，虽然乏味，但若能从中寻找创意，就能创造财富。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
一些看来不起眼的人和物，经过悉心打扮后，可能会令人惊艳。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
别一味依赖他人，新趋势、新做法，能让你开拓新市场。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
伴侣、朋友之间要互相鼓励，非互相刺激；一起合作，才能创造双赢。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要随意透露未公开的事，否则可能会被有心人利用，而惹来麻烦。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
出手要狠，收手要快，记得要有危机意识，以免惹上麻烦。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
有些话不要说太多，简简单单让别人了解就行了。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
沉默是金，事情的对错并不重要，最重要是你得到什么，失去什么。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
无论好坏，天生就是这样，不必高兴、不必埋怨，后天改造才最重要。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
新鲜的事不要过度沉迷，以平常心对待，长远来说会有好处。