9月24日（农历八月十八）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、施济、诉讼、求医、庆功、开市

忌：婚嫁、园艺、买车

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

工欲善其事，必先利其器，多么能干的人才，都要多加训练和鼓励。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别一味想冲刺，最重要是智取，否则很容易头破血流。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

每天做同样的事，虽然乏味，但若能从中寻找创意，就能创造财富。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

一些看来不起眼的人和物，经过悉心打扮后，可能会令人惊艳。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

别一味依赖他人，新趋势、新做法，能让你开拓新市场。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

伴侣、朋友之间要互相鼓励，非互相刺激；一起合作，才能创造双赢。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要随意透露未公开的事，否则可能会被有心人利用，而惹来麻烦。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

出手要狠，收手要快，记得要有危机意识，以免惹上麻烦。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

有些话不要说太多，简简单单让别人了解就行了。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

沉默是金，事情的对错并不重要，最重要是你得到什么，失去什么。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

无论好坏，天生就是这样，不必高兴、不必埋怨，后天改造才最重要。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

新鲜的事不要过度沉迷，以平常心对待，长远来说会有好处。