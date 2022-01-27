1月27日（农历十二月廿五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、议事、扫舍、水电维修、买车
忌：搬家、投资、投标、上市
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
平时忙碌于工作而忽略了父母，今日不妨陪他们逛逛吧！
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
有空与否，是由你自己安排的，腾出时间陪陪家人吧！
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
夫妻俩发生口角是正常的事，但千万不要恶言相对。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与其不断尝试不同的投资方式，不如把钱花在更有意义的事，例如捐赠。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
年轻时用健康获取财富，老时用财富找回健康。年轻时別忽略保健。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
心平才会气和，做些晨运或气功之类有益身心的活动吧！
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
胜利属于坚忍、永不言败的人。一时的挫折，算得了什么？
羊
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
纸上谈兵缺乏建设性，动手做，才能取得成效。找时间计划明天的工作。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
性格决定命运，生活方式决定健康，平时该修身养性，保持均衡饮食。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
虽然休假，也不应该这样浪费时间，到户外活动活动吧！
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
无论遇到什么情况，绝不允许自己有一丝灰心或丧气。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
有空时，不妨出外感染一下新年的气氛，或看场电影，找寻新灵感。