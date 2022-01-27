1月27日（农历十二月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、议事、扫舍、水电维修、买车

忌：搬家、投资、投标、上市

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

平时忙碌于工作而忽略了父母，今日不妨陪他们逛逛吧！

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

有空与否，是由你自己安排的，腾出时间陪陪家人吧！

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

夫妻俩发生口角是正常的事，但千万不要恶言相对。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与其不断尝试不同的投资方式，不如把钱花在更有意义的事，例如捐赠。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

年轻时用健康获取财富，老时用财富找回健康。年轻时別忽略保健。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

心平才会气和，做些晨运或气功之类有益身心的活动吧！

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

胜利属于坚忍、永不言败的人。一时的挫折，算得了什么？

羊

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

纸上谈兵缺乏建设性，动手做，才能取得成效。找时间计划明天的工作。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

性格决定命运，生活方式决定健康，平时该修身养性，保持均衡饮食。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然休假，也不应该这样浪费时间，到户外活动活动吧！

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无论遇到什么情况，绝不允许自己有一丝灰心或丧气。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

有空时，不妨出外感染一下新年的气氛，或看场电影，找寻新灵感。