1月31日（农历十二月廿九）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：收工、施济、开市、立约、装修、搬家
忌：安床、出海、水电维修、养宠物
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
一分耕耘，一分收获，验收成果的时候到了。但勿自满，应持之以恒。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
孤军作战很难取得成效，团结众人的力量，才能更快达至成功。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人不犯我，我不犯人；人若犯你，你最好回避，因为新年不宜斗气。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
尽力把事情做到最好，一些小错误别放在心上，耿耿于怀只会影响表现。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切勿因原则、自尊而冥顽不灵，有时改变能够为你带来更大的好处。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
乐观、热情的态度将有助提升运势，为你带来更多的机会及回报。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若没经历重重困难，不可能成就大事业。接受挑战，勇闯虎穴吧！
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
休息是为了走更长远的路，切勿因精神不佳影响你的工作表现。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
工作不忘家庭，不妨早点回家陪伴家人，能够多了解彼此的近况。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
财务及投资方面须谨慎处理，切勿道听途说，以免取得不正确的消息。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
山不转路转，路不转人转，若理想与现实有落差，那就先改变自己。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
做任何事都要专心一志，三心二意将使自己迷失方向。