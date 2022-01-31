1月31日（农历十二月廿九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：收工、施济、开市、立约、装修、搬家

忌：安床、出海、水电维修、养宠物

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

一分耕耘，一分收获，验收成果的时候到了。但勿自满，应持之以恒。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

孤军作战很难取得成效，团结众人的力量，才能更快达至成功。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人不犯我，我不犯人；人若犯你，你最好回避，因为新年不宜斗气。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

尽力把事情做到最好，一些小错误别放在心上，耿耿于怀只会影响表现。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿因原则、自尊而冥顽不灵，有时改变能够为你带来更大的好处。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

乐观、热情的态度将有助提升运势，为你带来更多的机会及回报。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若没经历重重困难，不可能成就大事业。接受挑战，勇闯虎穴吧！

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

休息是为了走更长远的路，切勿因精神不佳影响你的工作表现。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作不忘家庭，不妨早点回家陪伴家人，能够多了解彼此的近况。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

财务及投资方面须谨慎处理，切勿道听途说，以免取得不正确的消息。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

山不转路转，路不转人转，若理想与现实有落差，那就先改变自己。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

做任何事都要专心一志，三心二意将使自己迷失方向。