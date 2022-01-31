每日生肖运程

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来自 / 联合早报

文 /
陈军荣/吴源良师父提供

发布 / 2022年1月31日 5:00 AM

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1月31日（农历十二月廿九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：收工、施济、开市、立约、装修、搬家

忌：安床、出海、水电维修、养宠物

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

一分耕耘，一分收获，验收成果的时候到了。但勿自满，应持之以恒。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

孤军作战很难取得成效，团结众人的力量，才能更快达至成功。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人不犯我，我不犯人；人若犯你，你最好回避，因为新年不宜斗气。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

尽力把事情做到最好，一些小错误别放在心上，耿耿于怀只会影响表现。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿因原则、自尊而冥顽不灵，有时改变能够为你带来更大的好处。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

乐观、热情的态度将有助提升运势，为你带来更多的机会及回报。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若没经历重重困难，不可能成就大事业。接受挑战，勇闯虎穴吧！

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

休息是为了走更长远的路，切勿因精神不佳影响你的工作表现。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作不忘家庭，不妨早点回家陪伴家人，能够多了解彼此的近况。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

财务及投资方面须谨慎处理，切勿道听途说，以免取得不正确的消息。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

山不转路转，路不转人转，若理想与现实有落差，那就先改变自己。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

做任何事都要专心一志，三心二意将使自己迷失方向。

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